Конкурс на разработку лого и ф.с. для компании "Системный Подход" ( System Approach) сайт www.system-thinking.ru ( Соответсвие Дизайну сайта не является требованием ), занимающейся экспертной деятельностью - Упавленческий консалтинг, Управление проектами, Выбор, ...
Логотип студии
Требуется разработать логотип студии по созданию сайтов.
Стильно! Оригинально! Модно! (но в то же время легкочитаемый, понятный)
От Вас сроки, стоимость, примеры работ.
Выбранный исполнитель
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