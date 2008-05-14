Разработка логотипа

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок168 просмотров

Необходимо разработать логотип для станкоторговой компании, а также шрифты и цвета. Сроки сжаты. ТЗ вышлю.

Бюджет - 3500 руб.

17 лет назад
JuliaBra
Юлия 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа и ф.с.

    $250

    Конкурс на разработку лого и ф.с. для компании "Системный Подход" ( System Approach) сайт www.system-thinking.ru ( Соответсвие Дизайну сайта не является требованием ), занимающейся экспертной деятельностью - Упавленческий консалтинг, Управление проектами, Выбор, ...

    Логотипы и Знаки4 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Программке нужен логотип

    $50

    С вашей помощью удалось придумать название для программки, которая умеет качать новости и писать электронные газеты. Назвал GoodNews, спасибо Жукову Антону (pennywise) и всем всем всем. Теперь хорошо бы разработать логотип. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип студии

    Требуется разработать логотип студии по созданию сайтов. Стильно! Оригинально! Модно! (но в то же время легкочитаемый, понятный) От Вас сроки, стоимость, примеры работ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип для автоклуба

    $50

    Требуется логтип для автоклуба Toyota Auris Club www.taclub.ru Цвет: чёрный красный белый Легки простенький, но со в кусом лого, современный.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логитип для авто портала

    $100

    Нужен простенький, но со вкусом логитип для автомобильного портала "Главная дорога". Вообще можно работать в направлении www.carsguru.ru но рассмотрю и ваши предложения. Логотип нужен легкий и интересный, без фона, тоесть чтобы ...

    Логотипы и Знаки87 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип имиджмейкерского центра

    Необходимо создать логотип и фирменный стиль (бланк, папка, конверт, визитки, сувенирка) "имиджмейкерского центра" название на руском языке, логотип должен быть выполнен в ч/б и цветном варианте желательно иметь возможность использования знака без названия организации. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Мелкое срочное задание

    Два простых задания. 1. Сделать пару логотипов по имеющемуся образцу - надо заменить надпись, расположение. 2. Есть две html страницы сайта - главная и типовая. Необходимо поработать над css, ...

    CSSHTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип и элементы фирменного стиля

    $250

    Нужно создать красивый, солидный логотип для агентства недвижимости, разработать дизайн визитки и фирменной папки под этот логотип. Чем быстрее, тем лучше - сроки поджимают! Без портфолио просьба не обращаться. Пишите только здесь, в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка Логотипа

    $50

    Необходимо разработать логотип для компании занимающейся туристическими поездками. Требования к логотипу: фон - черный Изображение логотипа в серых тонах (аналог стиля www.versace.com) На логотипа должна быть ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад