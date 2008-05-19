Нарисовать надпись

$15
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Завершен4 заявки466 просмотров
#1$

В приложении надпись: "Spice" + есть в таком же стиле "Spice-Sale.com".

Необходимо сделать надпись "Spice-Gold" и чтобы Gold было выполнено в том же стиле.

Gold должно быть с большой буквы + видно что в этом стиле, каждая вторая буква имеет длинноватую линию слева.

Фактически мне нужно, чтобы при просмотре ни я ни другой человек не обнаружил несовпадение стилей двух слов. Т.е. одно слово оригинал, а второе нет. И не забываем про тире между словами :)

Выполнить нужно в Corel.

Оплачена будет та работа, которая будет выполнена первой и правильно.

Оплата - 15 долл.

17 лет назад
psychofactory
Станислав 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

rrenard
Ирина 
60 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Отмечу что работа выполнена качественно. Впредь имеются еще парочку проектов - обязательно доверюсь ей.
Очень приятно иметь дело с человеком, способного грамотно и наглядно формулировать свои желания! Оплата - сразу по результату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rrenard
Ирина 
60 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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