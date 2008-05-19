Для домена promising.su (В переводе многообещающий, перспективный) трубется логотип + слоган. На домене будет мужской сайт, на подобии mheath.ru Требования к логотипу: Цвета: Не ядерные цвета красного, серые и чернвые ...
Нарисовать надпись
В приложении надпись: "Spice" + есть в таком же стиле "Spice-Sale.com".
Необходимо сделать надпись "Spice-Gold" и чтобы Gold было выполнено в том же стиле.
Gold должно быть с большой буквы + видно что в этом стиле, каждая вторая буква имеет длинноватую линию слева.
Фактически мне нужно, чтобы при просмотре ни я ни другой человек не обнаружил несовпадение стилей двух слов. Т.е. одно слово оригинал, а второе нет. И не забываем про тире между словами :)
Выполнить нужно в Corel.
Оплачена будет та работа, которая будет выполнена первой и правильно.
Оплата - 15 долл.
Победитель конкурса
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