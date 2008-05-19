Нарисовать надпись

# 1 — $

В приложении надпись: "Spice" + есть в таком же стиле "Spice-Sale.com".

Необходимо сделать надпись "Spice-Gold" и чтобы Gold было выполнено в том же стиле.

Gold должно быть с большой буквы + видно что в этом стиле, каждая вторая буква имеет длинноватую линию слева.

Фактически мне нужно, чтобы при просмотре ни я ни другой человек не обнаружил несовпадение стилей двух слов. Т.е. одно слово оригинал, а второе нет. И не забываем про тире между словами :)

Выполнить нужно в Corel.

Оплачена будет та работа, которая будет выполнена первой и правильно.

Оплата - 15 долл.