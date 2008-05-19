Логотип журнала

Нужен логотип для журнала..... журнал называется "коза"(журнал о тяжелой рок музыке) логотип должен нести в себе жест всех рок музыкантов знаки силы и уважения "Козу павой или левой руки" он должен быть не только брутальный но и позитивный....работы присылать на мыло [email protected]