Шапка сайта + логотип

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Закрыт44 заявки521 просмотр

Необходимо нарисовать логотип и шапку для сайта http://www.domiku.com.ua/

Как фон для шапки использовать этот замок или что-то подобное. Логотип - нужны идеи в стиле «модерн»

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17 лет назад
Lexuss
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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