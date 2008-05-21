Нарисовать простое лого

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Завершен25 заявок452 просмотра

Итак, если небольшой шаблон сайта, легкий дизайн(покажу при переписке).

Задача нарисовать лого под диз. Тема - растения, цветы.

И вставить в шаблон.

Задача не сложная.

Оплата Яндекс деньги.

Желательно сегодня успеть.

Оставляйте асю и портфолио.

17 лет назад
Advans
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
Спасибо Алексей! Оперативно выполненная работа на отлично!
Приятно было работать! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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