Нужен логотип

Нужно разработать новый логотип для компании (сфера деятельности телевещание).

Хочется узнаваемый логотип, который не будет ассоциироваться ни с одним из известных в данной сфере.

В логотипе нужно отразить идею "перевозчик в мире мультимедиа".

Если есть свежие идеи - пишите с примером работ. (Крылья птиц, насекомых, самолетов - в чистом виде и в кружечках - не наш вариант)