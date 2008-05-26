Нужен логотип

$50
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Завершен38 заявок502 просмотра

Нужно разработать новый логотип для компании (сфера деятельности телевещание).

Хочется узнаваемый логотип, который не будет ассоциироваться ни с одним из известных в данной сфере.

В логотипе нужно отразить идею "перевозчик в мире мультимедиа".

Если есть свежие идеи - пишите с примером работ. (Крылья птиц, насекомых, самолетов - в чистом виде и в кружечках - не наш вариант)

17 лет назад
keso
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$50
Очень понравилось работать с Александром! Все делает четко и в срок. Рекомендую. Продолжу сотрудничество с Александром.
С заказчиком было очень приятно работать. ТЗ было предоставленно, поправки вносились быстро и четко. Граммотно и понятно объяснял, что хотел бы увидеть. Никаких нареканий не возникало. Рад был сотрудничать. Остались только положительные моменты.

Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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