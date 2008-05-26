Для домена promising.su (В переводе многообещающий, перспективный) трубется логотип + слоган. На домене будет мужской сайт, на подобии mheath.ru Требования к логотипу: Цвета: Не ядерные цвета красного, серые и чернвые ...
Нужен логотип
Нужно разработать новый логотип для компании (сфера деятельности телевещание).
Хочется узнаваемый логотип, который не будет ассоциироваться ни с одним из известных в данной сфере.
В логотипе нужно отразить идею "перевозчик в мире мультимедиа".
Если есть свежие идеи - пишите с примером работ. (Крылья птиц, насекомых, самолетов - в чистом виде и в кружечках - не наш вариант)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
Нужно сделать логотип.Закрыт17 лет назад
- $15
Отрисовать логотип (cdr) и сделать визитку 15 wmz работы прошу показатьЛоготипы и Знаки10 заявокЗакрыт17 лет назад
Итак, если небольшой шаблон сайта, легкий дизайн(покажу при переписке). Задача нарисовать лого под диз. Тема - растения, цветы. И вставить в шаблон. Задача не сложная. Оплата Яндекс деньги. ...Завершен17 лет назад
Необходимо нарисовать логотип и шапку для сайта http://www.domiku.com.ua/ Как фон для шапки использовать этот замок или что-то подобное. Логотип - нужны идеи в стиле «модерн» [email protected]Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт17 лет назад
Принимаю предложения. Логотип для сайта www.opthelp.ru От Вас портфолио и цены. + ищу для дальнейшего постоянно сотрудничества (баннеры, графика для сайта, логотипы)Логотипы и Знаки72 заявкиЗакрыт17 лет назад
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь....необходимо разработать логотип для сайта школы: ТЗ: Школа называется так Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с.Троицкое Ханкайскго района Приморского края. Рядом ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $15
В приложении надпись: "Spice" + есть в таком же стиле "Spice-Sale.com". Необходимо сделать надпись "Spice-Gold" и чтобы Gold было выполнено в том же стиле. Gold должно быть с большой буквы + видно что ...Завершен17 лет назад
Разработка логотипа Рекламного Агентства (работа в основном со шрифтами). Бриф для заполнения и ссылки на работы выcылайте на [email protected].Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется разработать логотип (рисунок + надпись) для сайта (подробнее ниже) Срок проведения: до 23 мая 2008 года Условия: 1. пронести через логотип идею "пчеловодство + интернет" ...Завершен17 лет назад