Необходимо немного доработать логотип, сделать более выраженную снежинку (серая) и разместить её в круге (как бы на монете). Идея- Аверс- обратная сторона монеты, медали, фирма занимается холодом. И нарисовать визитку.
Логотип компании
Логотип для авиа кружка.
Круг, крылья орла, а внутри фото. каторое в приложениях
Заявки фрилансеров
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