hripliy

Алексей Греф hripliy

 
46 летРоссия/Новочебоксарск
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
OOORTK
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Логотип Компании
Исполнитель предложил отличный логотип. Рекомендуем.
Спасибо. Все как договаривались.
Ответный отзыв
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Обработка картинки
Работа выполнена четко!
Все отлично. Поставил задачу, получил работу,принял результат,оплатил. Все как в аптеке. Спасибо
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга