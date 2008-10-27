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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Исполнитель предложил отличный логотип. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Спасибо. Все как договаривались.
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена четко!
Ответный отзыв
Все отлично. Поставил задачу, получил работу,принял результат,оплатил. Все как в аптеке. Спасибо
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга