Логотип Компании

# 1 — $ 40

Добрый день всем.

Необходим простой логотип для компании которая работает с крупными заводами, торгует по тендерам, в общем торговая компания. Товар не имеет значения так как мы не хотели бы, чтобы это как отображалось в логотипе.

Нужно чтобы выглядело все серьезно и современно )). Рассмотрим любые варианты предложенные вами.

Логотип будет на сайте компании, и в фирменном стиле.

Название Компании TOWER GROUP COMPANIES

Группа компаний "Башня" - это перевод, название везде фигурирует только на английском языке.

Можно сделать приписку в логотипе "Международный промышленный трейдер"

Обновление! Пока конкурс открыт, так как не определились пока. НО: Дорогие друзья, хватит башен)) одни башни, как будто о другом подумать нельзя. Давайте нейтральные логотипы, без упора в строительство, башни, стены, бойницы...