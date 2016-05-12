Логотип Компании

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен59 заявок2326 просмотров
#1$40

Добрый день всем. 

Необходим простой логотип для компании которая работает с крупными заводами, торгует по тендерам, в общем торговая компания. Товар не имеет значения так как мы не хотели бы, чтобы это как отображалось в логотипе.

Нужно чтобы выглядело все серьезно и современно )). Рассмотрим любые варианты предложенные вами. 

Логотип будет на сайте компании, и в фирменном стиле. 

Название Компании TOWER GROUP COMPANIES 

Группа компаний "Башня" -  это перевод, название везде фигурирует только на английском языке. 

Можно сделать приписку в логотипе "Международный промышленный трейдер"

Обновление! Пока конкурс открыт, так как не определились пока. НО: Дорогие друзья, хватит башен)) одни башни, как будто о другом подумать нельзя. Давайте нейтральные логотипы, без упора в строительство, башни, стены, бойницы...

9 лет назад
OOORTK
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

hripliy
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1
Исполнитель предложил отличный логотип. Рекомендуем.
Спасибо. Все как договаривались.

Заявки фрилансеров

hripliy
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1

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