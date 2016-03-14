Требуется логотип сайта. Логотип должен передать банковскую тематику.

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Завершен9 заявок176 просмотров

Обязательные составляющие логотипа:

-графический элемент (знак) + словесное написаниеВозможные  варианты компоновки:- знак как составляющая словесного  написания,- знак отдельно от словесного  написания.

Слоган сайта: Всегда горячие новости!

Требования к логотипу:- знак должен быть самодостаточным, т.е. должна быть возможность использовать его без графического написания,-логотип должен легко прочитываться и запоминаться,- логотип должен вызывать ассоциации с банковской сферой,- не должен содержать множество мелких деталей и тонкие линии.

О проекте:

Сайт посвящен банковской тематике. Сайт banki-novosti.ru о банках. На сайте

публикуем новости банковской сферы и экономики, а так же аналитические

обзоры наших аналитиков и некоторую другую вспомогательную информацию.

Есть раздел "Обучение", где представлены бесплатные обучающие материалы и

литература по экономической тематике.

9 лет назад
banki-novosti
Дмитрий 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MAY
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Работой и отношением Олега к делу доволен. Рекомендую данного специалиста как ответственного и исполнительного.
Работой с Дмитрием доволен. Задача поставлена четко, минимум правок, самое главное по делу. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MAY
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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