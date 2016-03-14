Требуется логотип сайта. Логотип должен передать банковскую тематику.

Обязательные составляющие логотипа:

-графический элемент (знак) + словесное написаниеВозможные варианты компоновки:- знак как составляющая словесного написания,- знак отдельно от словесного написания.

Слоган сайта: Всегда горячие новости!

Требования к логотипу:- знак должен быть самодостаточным, т.е. должна быть возможность использовать его без графического написания,-логотип должен легко прочитываться и запоминаться,- логотип должен вызывать ассоциации с банковской сферой,- не должен содержать множество мелких деталей и тонкие линии.

О проекте:

Сайт посвящен банковской тематике. Сайт banki-novosti.ru о банках. На сайте

публикуем новости банковской сферы и экономики, а так же аналитические

обзоры наших аналитиков и некоторую другую вспомогательную информацию.

Есть раздел "Обучение", где представлены бесплатные обучающие материалы и

литература по экономической тематике.