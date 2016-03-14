Нужно изготовить логотип для сайта. Тематика туризм.
Требуется логотип сайта. Логотип должен передать банковскую тематику.
Обязательные составляющие логотипа:
-графический элемент (знак) + словесное написаниеВозможные варианты компоновки:- знак как составляющая словесного написания,- знак отдельно от словесного написания.
Слоган сайта: Всегда горячие новости!
Требования к логотипу:- знак должен быть самодостаточным, т.е. должна быть возможность использовать его без графического написания,-логотип должен легко прочитываться и запоминаться,- логотип должен вызывать ассоциации с банковской сферой,- не должен содержать множество мелких деталей и тонкие линии.
О проекте:
Сайт посвящен банковской тематике. Сайт banki-novosti.ru о банках. На сайте
публикуем новости банковской сферы и экономики, а так же аналитические
обзоры наших аналитиков и некоторую другую вспомогательную информацию.
Есть раздел "Обучение", где представлены бесплатные обучающие материалы и
литература по экономической тематике.
Выбранный исполнитель
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