Логотип сайта Komercia.kz
Логотип Бренда
Необходимо разработать профессиональный логотип бренда бритвенных принадлежностей для мужчин: бритвы, бритвенные помазки (кисточки), аксессуары для бритья.
Название бренда связано с темой пиратов. Логотип должен быть в этом стиле (голова пирата, корабль, или что-то еще). Несколько примеров в прикрепленном файле.
Логотип должен хорошо выглядеть в одноцветном варианта (белый на черном, и черный на белом) и НЕ содержать очень мелких деталей, т.к. будет печататься на мелких объектах (ручка бритвы, и т.п.), а также вырезаться на деревянных упаковках.
Именитые конкуренты:
Больше деталей выбранному кандидату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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