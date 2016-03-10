Логотип Бренда

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Завершен26 заявок308 просмотров

Необходимо разработать профессиональный логотип бренда бритвенных принадлежностей для мужчин: бритвы, бритвенные помазки (кисточки), аксессуары для бритья.

Название бренда связано с темой пиратов. Логотип должен быть в этом стиле (голова пирата, корабль, или что-то еще). Несколько примеров в прикрепленном файле.

Логотип должен хорошо выглядеть в одноцветном варианта (белый на черном, и черный на белом) и НЕ содержать очень мелких деталей, т.к. будет печататься на мелких объектах (ручка бритвы, и т.п.), а также вырезаться на деревянных упаковках.

Именитые конкуренты:

http://www.muehle-shaving.com

http://www.edwinjagger.com

http://www.parkershaving.com

Больше деталей выбранному кандидату.

9 лет назад
Fujin
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
51 отзыв

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$40
3 дня
Превосходная работа. Уже среди первых набросков был вариант, который мне полностью подошел. После нескольких доработок я получил именно такой логотип, которых хотел. Рекомендую Олега как профессионального дизайнера высокого уровня. Спасибо! Будем сотрудничать еще.
Отличный заказчик, предоставил четкое ТЗ, своевременно провел оплату. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад

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