Необходимо разработать профессиональный логотип бренда бритвенных принадлежностей для мужчин: бритвы, бритвенные помазки (кисточки), аксессуары для бритья.

Название бренда связано с темой пиратов. Логотип должен быть в этом стиле (голова пирата, корабль, или что-то еще). Несколько примеров в прикрепленном файле.

Логотип должен хорошо выглядеть в одноцветном варианта (белый на черном, и черный на белом) и НЕ содержать очень мелких деталей, т.к. будет печататься на мелких объектах (ручка бритвы, и т.п.), а также вырезаться на деревянных упаковках.

Именитые конкуренты:

http://www.muehle-shaving.com

http://www.edwinjagger.com

http://www.parkershaving.com

Больше деталей выбранному кандидату.