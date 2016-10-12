Логотип компании Sobi

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен47 заявок2111 просмотров
#1$100

Зеленый и белые цвета. Cфера деятельности - гидротехника, и все виды работ на воде. Поэтому, в логотипе могут присутствовать схематические образы буксира, или земснаряда, или плавучего крана.

К описанию прикреплен файл с изображением старого логотипа

9 лет назад
TheONE91
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
#1
Антон отлично справился с поставленным заданием. Итоговый вариант работы, как и промежуточные, всегда были готовы в срок и с соблюдением оговоренных пожеланий. Также нельзя не отметить легкость в коммуникации - не было неуместных второстепенных вопросов, имеющих очень косвенное отношение к задаче. Помимо прочего, Антон подсказал как избежать возможных затруднений при оформлении сделки, ввиду отсутствия у меня опыта пользования данным сервисом. Редкое сочетание ответственности и человеческого отношения. Спасибо вам и желаю успехов!
Михаил надёжный и ответственный заказчик! Всегда был на связи и вносил необходимые корректировки в ходе сотрудничества. Быстрая оплата по факту предоставления исходных материалов. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
#1

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