На и-нет магазин требуется сделать логотип. Деятельность - изготовление и продажа корпусной и мягкой мебели. Однозначных идей по изображению логотипа нет. Нравится мысль по ассоциации с деревом. Беспроигрышный вариант - это конечно ...
Логотип компании Sobi
Зеленый и белые цвета. Cфера деятельности - гидротехника, и все виды работ на воде. Поэтому, в логотипе могут присутствовать схематические образы буксира, или земснаряда, или плавучего крана.
К описанию прикреплен файл с изображением старого логотипа
Победитель конкурса
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