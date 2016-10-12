Логотип компании Sobi

Антон отлично справился с поставленным заданием. Итоговый вариант работы, как и промежуточные, всегда были готовы в срок и с соблюдением оговоренных пожеланий. Также нельзя не отметить легкость в коммуникации - не было неуместных второстепенных вопросов, имеющих очень косвенное отношение к задаче. Помимо прочего, Антон подсказал как избежать возможных затруднений при оформлении сделки, ввиду отсутствия у меня опыта пользования данным сервисом. Редкое сочетание ответственности и человеческого отношения. Спасибо вам и желаю успехов!