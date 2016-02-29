Разработка логотипа для интернет-магазина бытовой техники

# 1 — $ 50

Требуется разработка дизайна логотипа компании СООО«Гравитех». Компания является крупным импортером высококачественной бытовой

техники в Беларусь.

Желательные цвета логотипа – синий и белый.

Логотип должен показывать высокий уровень компании, вызывать ассоциации доверия. Логотип в первую очередь будет использоваться для

собственного интернет-магазина.

Логотип должен иметь вариацию как в кириллическом (Гравитех), так и в латинском исполнении (Gravitech). Логотип может быть либо в виде только фирменного написания, либо в виде иллюстрации и фирменного написания.

Работы принимаются до 7 марта включительно!

Уважаемые авторы! Из-за непредвиденных обстоятельство решение по победителю будет принято в понедельник, 14 марта.