Разработка логотипа для интернет-магазина бытовой техники

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки1209 просмотров
#1$50

Требуется разработка дизайна логотипа компании СООО«Гравитех». Компания является крупным импортером высококачественной бытовой

техники в Беларусь.

Желательные цвета логотипа – синий и белый.

Логотип должен показывать высокий уровень компании, вызывать ассоциации доверия. Логотип в первую очередь будет использоваться для

собственного интернет-магазина.

Логотип должен иметь вариацию как в кириллическом (Гравитех), так и в латинском исполнении (Gravitech). Логотип может быть либо в виде только фирменного написания, либо в виде иллюстрации и фирменного написания. 

Работы принимаются до 7 марта включительно!

Уважаемые авторы! Из-за непредвиденных обстоятельство решение по победителю будет принято в понедельник, 14 марта.

9 лет назад
gomenuk
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
#1

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