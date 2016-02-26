Разработка логотипа (туристическая тематика), визитки.

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Закрыт25 заявок224 просмотра

Нужен универсальный логотип который можно видоизменять под конкретный вид туризма, водный(байдарки), велотуризм, пеший и т.д. После этого нужна визитка с этим логотипом.

9 лет назад
goldimmy
Дмитрий 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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