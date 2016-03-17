Разработка логотипа для Felitsa (бренд товаров для дома)

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20

Привет!

Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответственно.

Для участия вам необходимо разработать логотип для компании под названием Felitsa. Под этим брендом реализуются товары, которые обеспечивают хранение продуктов питания, а также - комфортный домашний быт.

Felitsa - в римской мифологии богиня успеха и счастья.

Изображение логотипа должно включать в себя стилизованный текст названия компании, исключительно латиницей.

Мы ожидаем, что логотип который мы выберем будет олицетворять в себе положительные эмоции, надёжность, чистоту.

Ваша фантазия, ни кого ни в чём не ограничиваем.

ВАЖНО: Рынок на котором реализуются товары - США.