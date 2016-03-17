Разработка логотипа для Felitsa (бренд товаров для дома)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки1379 просмотров
#1$60
#2$20

Привет!

Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответственно.

Для участия вам необходимо разработать логотип для компании под названием Felitsa. Под этим брендом реализуются товары, которые обеспечивают хранение продуктов питания, а также - комфортный домашний быт.

Felitsa - в римской мифологии богиня успеха и счастья.

Изображение логотипа должно включать в себя стилизованный текст названия компании, исключительно латиницей.

Мы ожидаем, что логотип который мы выберем будет олицетворять в себе положительные эмоции, надёжность, чистоту.

Ваша фантазия, ни кого ни в чём не ограничиваем.

ВАЖНО: Рынок на котором реализуются товары - США.

9 лет назад
nixie83
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победители конкурса

Aleksipov
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1
Александр выполнил работу очень хорошо, профессионально. Всем рекомендую!
Всё было о.к. Отличный заказчик .
F-maker
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#2
отличная работа! интересный получился логотип!
Отличный, адекватный заказчик. Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

Aleksipov
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1
F-maker
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#2