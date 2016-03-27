Нарисовать логотип для сайта по курсам французского

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка127 просмотров

Необходимо придумать и нарисовать логотип для сайта по курсам французского в psd для веб и визиток.

9 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$50
3 дня
Работаем с Александром не в первый раз - все на высоте и с первого раза принято владельцем сайта) Рекомендую!
Спасибо за интересный проект, отличный заказчик, оплата во время, без лишних задержек. Рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад