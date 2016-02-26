Доработать логотип, обновить.

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Завершен20 заявок240 просмотров

Необходимо обновить логотип, убрать или сгладить градиенты, упростить слегка линии или иначе слегка подать, возможно шрифт доработать.

Сделать его более современным.

9 лет назад
asan222
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$1
1 день
Все быстро и оперативно. Марина предложила 5 вариантов и потом доработала выбранный логотип.
Спасибо Андрею за заказ, адекватные правки, вежливое общение, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад

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