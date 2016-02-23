Логотип и аватарка для Telegram

Здравствуйте! Сама форма логотипа уже есть, необходимо его раскрасить, "причесать". С цветовыми оттенками, тоже некая определенность имеется - поскольку есть сайт с подобранными цветами. В заявке укажите, пожалуйста, стоимость и сроки, и дайте ...