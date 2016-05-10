Логотип для сообщества DCсomm.club

# 1 — $ 65

DC– datacenter (центробработки данных)

Comm – community (сообщество)

Описание проекта:

· Концепция проекта – сообщество экспертов отрасли дата-центров(ЦОД).

· В рамках проекта организуем формальные и неформальные площадки для коммуникации между экспертами из разных областей отрасли, оказываем информационную поддержку профильным мероприятиям партнеров.

· Стиль оформления проекта перекликается состилем основного проекта – Медиа Грус (http://mediagrus.ru/)

· Цвета: основной цвет – серый + яркие акценты (синий, зеленый и красный)

Задача:

· Разработать логотип проекта, отражающий идею Сообщества, ее цели и задачи.

· Логотип может быть шрифтовой или шрифтовой + графический

В шрифтовом логотипе обязательно должен присутствовать следующий текст "DCсomm.club". Цвета в шрифтовом или графическом лого нужно использовать корпоративные компании Media Grus. Графический элемент должен ассоциироваться с отраслью ЦОД и создаваемом комьюнити.