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Логотип для сообщества DCсomm.club
DC– datacenter (центробработки данных)
Comm – community (сообщество)
Описание проекта:
· Концепция проекта – сообщество экспертов отрасли дата-центров(ЦОД).
· В рамках проекта организуем формальные и неформальные площадки для коммуникации между экспертами из разных областей отрасли, оказываем информационную поддержку профильным мероприятиям партнеров.
· Стиль оформления проекта перекликается состилем основного проекта – Медиа Грус (http://mediagrus.ru/)
· Цвета: основной цвет – серый + яркие акценты (синий, зеленый и красный)
Задача:
· Разработать логотип проекта, отражающий идею Сообщества, ее цели и задачи.
· Логотип может быть шрифтовой или шрифтовой + графический
В шрифтовом логотипе обязательно должен присутствовать следующий текст "DCсomm.club". Цвета в шрифтовом или графическом лого нужно использовать корпоративные компании Media Grus. Графический элемент должен ассоциироваться с отраслью ЦОД и создаваемом комьюнити.
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