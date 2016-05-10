Логотип для сообщества DCсomm.club

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен42 заявки2100 просмотров
#1$65

DC– datacenter (центробработки данных)

Comm – community (сообщество)

Описание проекта:

·      Концепция проекта – сообщество экспертов отрасли дата-центров(ЦОД).

·      В рамках проекта организуем формальные и неформальные площадки для коммуникации между экспертами из разных областей отрасли, оказываем информационную поддержку профильным мероприятиям партнеров.

·      Стиль оформления проекта перекликается состилем основного проекта – Медиа Грус (http://mediagrus.ru/)

·      Цвета: основной цвет – серый + яркие акценты (синий, зеленый и красный)

 

Задача:

·      Разработать логотип проекта, отражающий идею Сообщества, ее цели и задачи.

·      Логотип может быть шрифтовой  или шрифтовой + графический 

В шрифтовом логотипе обязательно должен присутствовать следующий текст "DCсomm.club". Цвета в шрифтовом или графическом лого нужно использовать корпоративные компании Media Grus. Графический элемент должен ассоциироваться с отраслью ЦОД и создаваемом комьюнити.

9 лет назад
DeGas
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Ayolyan
53 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
#1
Армен отличный исполнитель, своевременная коммуникация оперативные правки и хороший результат.
Алексей, спасибо за сотрудничество! Грамотное ТЗ, оперативное сотрудничество и своевременная оплата. Да и просто приятно работать. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ayolyan
53 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
#1

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