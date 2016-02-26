Нарисовать логотип в векторе!

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок196 просмотров

Нарисовать макет в векторе и сделать буквы с градиентом! Макет в приложении! 

9 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо, все ок!
Приятно было поработать с Вячеславом. Ответственный и пунктуальный заказчик. Моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Мои наилучшие рекомендации! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
9 лет назад
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Логотипы и Знаки

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