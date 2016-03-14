Разработка логотипа

На данный момент нужно разработать логотип для производителя сухофруктов, орехов, рахат лукума.

Название Naturalfrood

В лого использовать значок и название. Больше информации предоставлю при личном общении.

Прошу указать стоимость за разработку 3х различных вариантов (на выбор), с доработкой по комментариям одного из них.

Работа не единоразовая! Хотим найти исполнителя для долгосрочного сотрудничества.