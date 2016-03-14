Вмем привет. нужно сделать логотип (2 варианта) в векторном вормате. Эскизы предоставлю. РАЗРАБАТЫВАТЬ ЛОГО НЕ НУЖНО! ВНИМАНИЕ!! Оплата в PayPal!
Разработка логотипа
На данный момент нужно разработать логотип для производителя сухофруктов, орехов, рахат лукума.
Название Naturalfrood
В лого использовать значок и название. Больше информации предоставлю при личном общении.
Прошу указать стоимость за разработку 3х различных вариантов (на выбор), с доработкой по комментариям одного из них.
Работа не единоразовая! Хотим найти исполнителя для долгосрочного сотрудничества.
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