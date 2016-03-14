Разработка логотипа

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Завершен35 заявок321 просмотр

На данный момент нужно разработать логотип для производителя сухофруктов, орехов, рахат лукума.

Название Naturalfrood

В лого использовать значок и название. Больше информации предоставлю при личном общении.

Прошу указать стоимость за разработку 3х различных вариантов (на выбор), с доработкой по комментариям одного из них.

Работа не единоразовая! Хотим найти исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

9 лет назад
ipevgeny
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
7 дней
Руслан - замечательный исполнитель. Ответственный и творческий. Все задания были выполнены на высоком уровне и в оговоренные сроки. Буду рад продолжить сотрудничество.
Очень понравилось работать с Евгением. Ответственный и пунктуальный заказчик. Грамотная постановка задачи, предоставил всю нужную информацию. С удовольствием буду сотрудничать и впредь.

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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