Изготовить логотип, используя изображение

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Завершен22 заявки329 просмотров

в прикрепленном файле персонаж клювермэн это вымышленный персонаж не настоящий

задача такова на основании это изображения нужно сделать логотип для интернет магазина красок используя по возможности как можно меньше элементов ну допустим клюв глазки и ножки

но важно передать эмоции и выражение лица клювермена

будет хорошо если логотип будет состоять из присущих к тематике краски элементов допустим мазки краски

для изготовления логотипа использовать цвета вырви глаз из перекрепленного файла сделать его в такой цветовой гамме

cluver.by  вот сайт на всякий случай с тематикой

9 лет назад
cluvermen
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$15
2 дня
Тарас отличный исполнитель! нужно было изготовить логотип используя вымышленного персонажа, я даже сам не знал что должно получиться по завершению работы )) ,но Тарас молодец мы с ним долго обсуждали проект в результате пришли к общему мнению и получилось все очень даже супер!! Спасибо вам !
Вадим очень креативный заказчик. При этом очень вежливый и корректный. Техзадание было изложено, обратная связь стабильная, оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад

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