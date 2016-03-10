Изготовить логотип, используя изображение

в прикрепленном файле персонаж клювермэн это вымышленный персонаж не настоящий

задача такова на основании это изображения нужно сделать логотип для интернет магазина красок используя по возможности как можно меньше элементов ну допустим клюв глазки и ножки

но важно передать эмоции и выражение лица клювермена

будет хорошо если логотип будет состоять из присущих к тематике краски элементов допустим мазки краски

для изготовления логотипа использовать цвета вырви глаз из перекрепленного файла сделать его в такой цветовой гамме

cluver.by вот сайт на всякий случай с тематикой