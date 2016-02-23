Нарисовать логотип проекту по доставке цветов FlorBerry

# 1 — $ 30

Обновляем дизайн и логотип проекта по доставке цветов к весенним праздникам. Нужно нарисовать логотип проекту FlorBerry! Текущий дизайн во вложении. Логотип должен быть ярким, вызывать радостные эмоции и призыв к выбору цветов. - Flor (цветы) + Berry (сочные ягодки) Целевая аудитория - женщины старше 25 , жительницы больших деловых городов России. Поэтому нужно при всей ..эмоциональности логотипа нарисовать стильно и современно ))