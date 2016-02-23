Нарисовать логотип проекту по доставке цветов FlorBerry

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок1199 просмотров
#1$30

Обновляем дизайн и логотип проекта по доставке цветов к весенним праздникам. Нужно нарисовать логотип проекту FlorBerry! Текущий дизайн во вложении. Логотип должен быть ярким, вызывать радостные эмоции и призыв к выбору цветов. - Flor (цветы) + Berry  (сочные ягодки) Целевая аудитория - женщины старше 25 , жительницы больших деловых городов России. Поэтому нужно при всей ..эмоциональности логотипа нарисовать стильно и современно ))

9 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
9 лет назад
#1
Предложен интересный вариант логотипа (несколько на выбор) - быстро внесены все необходимые правки и "хотелки", все хорошо)
Спасибо за интересный конкурс). Светлана отличный заказчик - легкое взаимопонимание, моментальная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
9 лет назад
#1
ТОП-5
Логотипы и Знаки

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