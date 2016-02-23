Разведение ценных пород рыбы. Старый логотип: не нравится внешний вид рыбки – ты бызахотел купить такую рыбку? Рыбоводный завод - рыбка должна быть. Вышка не исключена нефтяная. Типа нефтянники ...
Нарисовать логотип проекту по доставке цветов FlorBerry
Обновляем дизайн и логотип проекта по доставке цветов к весенним праздникам. Нужно нарисовать логотип проекту FlorBerry! Текущий дизайн во вложении. Логотип должен быть ярким, вызывать радостные эмоции и призыв к выбору цветов. - Flor (цветы) + Berry (сочные ягодки) Целевая аудитория - женщины старше 25 , жительницы больших деловых городов России. Поэтому нужно при всей ..эмоциональности логотипа нарисовать стильно и современно ))
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