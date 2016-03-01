Сайт магазина topknives.ru (это старый) Новый дизайн во вложении. Лого - Картинка + написание! 1. Написание может быть и русскими (Топор и Нож) и английскими (Topknives) 2. Лого лого должен быть современным ...
Разработка логотипа компании
Разработка фирменного логотипа праздничного агенства и дизайн визитки.
Выбранный исполнитель
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