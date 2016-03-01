Разработка логотипа компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок220 просмотров

Разработка фирменного логотипа праздничного агенства и дизайн визитки.

9 лет назад
beeelochka1987
Юлия 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

fato
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
3 дня
Отлично выполненная работа! Все вопросы и исправления решались оперативно и точно. Имеет свое видение, но при этом прислушивается к мнению заказчика. Креативный и надежный исполнитель. Спасибо за работу!
Приятно работать с Юлией, нашли общий язык, понятный и детальный бриф, всегда на связи. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

fato
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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