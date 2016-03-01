beeelochka1987

Нужен логотоп для компании, которая будет заниматься доставкой небольших боксов с фуршетами в офисы, на дом и тд Организатор этого сервиса шеф повар с большим стажем, молодой парень, чтобы понимать, как будет выглядеть эта еда, кину ...
Большой опыт в написании сценариев, текстов, статей, рекламных роликов, любых текстов. Огромный разброс вида деятельности, в связи с этим легко подстраиваюсь под любую тематику. 7-летний опыт работы на сцене.
- $35Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $8
Надежда, это первое задание, которое я размещала, парень выполнил, но все не то. Я думаю, вы справитесь. Также визуал для профиля, сейчас в нем два цвета синий и серый, в целом эти цвета, может и неплохие, но ...Завершен3 года назад
- $8
Должно быть стильно, просто и со вкусом, без сложных рамок и четких линий. В аккаунте будут люди, много видео, нужен вариант, чтобы мы могли легко делать обложки на них в будущем, цвета красно белые предпочтительно, ...Завершен3 года назад
- $8
Требуется создать визуальную раскладку постов в Инстаграм на 9-12 постов для аккаунта юриста в медицинской сфере, есть примеры аккаунтов, которые нравятся. Всегда присутствуют надписи на фото обложки для прямых эфиров То, что в аккаунте на данный момент ...Завершен3 года назад
- $5
1.Необходимо сделать надпись в стиле леттеринга ПОЛЕЗНЫЕ ЧИПСЫ (будет вырезаться с помощью плоттерной резки, просьба учесть при создании)Шрифты21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $45
Необходим человек сроком на 1 месяц, который будет продвигать уже существующую страничку в сети Instagram. Страница агенства по организации мероприятий, текущие фотоотчеты мероприятий предоставляются, необходимый текст подписи к фото можем предоставить, если с этим проблемы. Задачи: 1. Набрать ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $15
Разработка фирменного логотипа праздничного агенства и дизайн визитки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад