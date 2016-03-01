beeelochka1987

Юлия Лебедева beeelochka1987

 
36 летРоссия/Минеральные Воды
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
копирайтер, педагог, диктор, выпускница школы радио.

Большой опыт в написании сценариев, текстов, статей, рекламных роликов, любых текстов. Огромный разброс вида деятельности, в связи с этим легко подстраиваюсь под любую тематику. 7-летний опыт работы на сцене.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$59
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Логотип

    $35

    Нужен логотоп для компании, которая будет заниматься доставкой небольших боксов с фуршетами в офисы, на дом и тд Организатор этого сервиса шеф повар с большим стажем, молодой парень, чтобы понимать, как будет выглядеть эта еда, кину ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Визуал Инстаграм юрист медицинской тематики

    $8

    Надежда, это первое задание, которое я размещала, парень выполнил, но все не то.  Я думаю, вы справитесь. Также визуал для профиля, сейчас в нем два цвета синий и серый, в целом эти цвета, может и неплохие, но ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать визуал для Инстаграм недвижимсоти

    $8

    Должно быть стильно, просто и со вкусом, без сложных рамок и четких линий. В аккаунте будут люди, много видео, нужен вариант, чтобы мы могли легко делать обложки на них в будущем, цвета красно белые предпочтительно, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • ВИзуальная раскладка для профиля интсаграм

    $8

    Требуется создать визуальную раскладку постов в Инстаграм на 9-12 постов для аккаунта юриста в медицинской сфере, есть примеры аккаунтов, которые нравятся. Всегда присутствуют надписи на фото обложки для прямых эфиров То, что в аккаунте на данный момент ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Надпись леттеринг

    $5

    1.Необходимо сделать надпись в стиле леттеринга ПОЛЕЗНЫЕ ЧИПСЫ (будет вырезаться с помощью плоттерной резки, просьба учесть при создании)

    Шрифты21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение странички в Instagram.

    $45

    Необходим человек сроком на 1 месяц, который будет продвигать уже существующую страничку в сети Instagram. Страница агенства по организации мероприятий, текущие фотоотчеты мероприятий предоставляются, необходимый текст подписи к фото можем предоставить, если с этим проблемы.  Задачи: 1. Набрать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sofya_R
Софья 
74 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$35
10 баллов
2 года назад
Логотип
Четкая постановка задачи. Сотрудничеством с Юлией довольна, приятно было общаться. Рекомендую заказчика.
Софья стойко выдержала все правки, довела работу до конца, учитывая все пожелания. Рекомендую для сотрудничества. Спасибо большое!
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Max_Scott
Макс 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
$8
10 баллов
3 года назад
ВИзуальная раскладка для профиля интсаграм
Рад работать с Юлией! Четкие, ясные задачи, интересные проекты, оплата всегда во время!
Максим четко и в срок выполнил задания, быстро скорректировал правки без нареканий.
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NadezhdaTse
Надежда 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
$8
10 баллов
3 года назад
Визуал Инстаграм юрист медицинской тематики
Рекомендую Юлию, отличный заказчик! Всегда на связи, минимальные правки, приятное общение. Спасибо за сотрудничество!
С Надеждой комфортно работать, все быстро и профессионально. Рекомендую, как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
NadezhdaTse
Надежда 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
$8
10 баллов
3 года назад
Создать визуал для Инстаграм недвижимсоти
Конкретно поставлено задание, быстрая коммуникация, минимальные правки. Юлия, было приятно с вами работать!
Все четко, в сроки, по делу. Без лишних вопросов и уточнений, сразу видно, что человек понимает о чем говорит. Отличная работа, понимание тех задания, доработали макет без вопросов. Спасибо, Надежда, приду еще!
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halcyogen
Егор 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Продвижение странички в Instagram.
Никаких препятствий к продуктивной работе не возникало, очень приятно иметь дело.
Справился с работой отлично. С учётом спецефического региона (кавказские минеральные воды) смог учесть все нюансы и просьбы. Доступно объяснил, как нужно пользоваться аккаунтом. Спасибо!
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