Визуал Инстаграм юрист медицинской тематики

Надежда, это первое задание, которое я размещала, парень выполнил, но все не то.

Я думаю, вы справитесь.

Также визуал для профиля, сейчас в нем два цвета синий и серый, в целом эти цвета, может и неплохие, но не в этих оттенках.

Я бы рассмотрела более теплые, что-то другое, на ваш взгляд.

Из критериев

стильно, достаточно строго, но современно.

Сам юрист добрый, приятный, вежливый парень, профессионал своего дела.

Часто в аккаунте бывают его фото и фото из интернета для описания того или иного случая.

Всегда присутствуют надписи на фото и обложки для эфиров, сильно перекрывать плашками фото не нужно, тут больше про минимализм.

Если можно пару цветовых решений, чтобы можно было выбрать

холодное и теплое