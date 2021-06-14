Визуал Инстаграм юрист медицинской тематики

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка76 просмотров

Надежда, это первое задание, которое я размещала, парень выполнил, но все не то. 

Я думаю, вы справитесь.

Также визуал для профиля, сейчас в нем два цвета синий и серый, в целом эти цвета, может и неплохие, но не в этих оттенках. 

Я бы рассмотрела более теплые, что-то другое, на ваш взгляд.

Из критериев

стильно, достаточно строго, но современно.

Сам юрист добрый, приятный, вежливый парень, профессионал своего дела.

Часто в аккаунте бывают его фото и фото из интернета для описания того или иного случая.

Всегда присутствуют надписи на фото и обложки для эфиров, сильно перекрывать плашками фото не нужно, тут больше про минимализм.

Если можно пару цветовых решений, чтобы можно было выбрать 

холодное и теплое

4 года назад
beeelochka1987
Юлия 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

NadezhdaTse
Надежда 
40 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
$8
2 дня
Escrow
С Надеждой комфортно работать, все быстро и профессионально. Рекомендую, как надежного исполнителя.
Рекомендую Юлию, отличный заказчик! Всегда на связи, минимальные правки, приятное общение. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

NadezhdaTse
Надежда 
40 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад