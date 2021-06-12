Создать визуал для Инстаграм недвижимсоти

Должно быть стильно, просто и со вкусом, без сложных рамок и четких линий. В аккаунте будут люди, много видео, нужен вариант, чтобы мы могли легко делать обложки на них в будущем, цвета красно белые предпочтительно, тк это фирменный стиль. Инстаграм pvreal