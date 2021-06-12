Задача Нужно отредактировать 400 фотографий: - Чистка фона, сделать белым цвет #FFFFFF. - Убрать пыль, грязь, ржавчину, неровности,знаки + -. - Устранить дефекты лампы, кривые светодиоды плохая пайка, выбоины на корпусе. ...
Создать визуал для Инстаграм недвижимсоти
Должно быть стильно, просто и со вкусом, без сложных рамок и четких линий. В аккаунте будут люди, много видео, нужен вариант, чтобы мы могли легко делать обложки на них в будущем, цвета красно белые предпочтительно, тк это фирменный стиль. Инстаграм pvreal
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