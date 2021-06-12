Создать визуал для Инстаграм недвижимсоти

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка88 просмотров

Должно быть стильно, просто и со вкусом, без сложных рамок и четких линий. В аккаунте будут люди, много видео, нужен вариант, чтобы мы могли легко делать обложки на них в будущем, цвета красно белые предпочтительно, тк это фирменный стиль. Инстаграм pvreal

4 года назад
beeelochka1987
Юлия 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

NadezhdaTse
Надежда 
40 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
$8
2 дня
Escrow
Все четко, в сроки, по делу. Без лишних вопросов и уточнений, сразу видно, что человек понимает о чем говорит. Отличная работа, понимание тех задания, доработали макет без вопросов. Спасибо, Надежда, приду еще!
Конкретно поставлено задание, быстрая коммуникация, минимальные правки. Юлия, было приятно с вами работать!

Заявки фрилансеров

NadezhdaTse
Надежда 
40 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад