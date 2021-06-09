Обработать фотографии

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Закрыт40 заявок1394 просмотра

Необходима обработка фотографии с мероприятий. 

1 отсортирвать фотографии,

2 цветокоррекцию фотоорафий

3 кадрировать при необходимости

4 удаление лишних предметов при необжодимомти

5 добавление резкости при необходимости. 

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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