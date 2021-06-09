Нужно сделать как новое
Обработать фотографии
Необходима обработка фотографии с мероприятий.
1 отсортирвать фотографии,
2 цветокоррекцию фотоорафий
3 кадрировать при необходимости
4 удаление лишних предметов при необжодимомти
5 добавление резкости при необходимости.
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