Контент менеджер

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Закрыт29 заявок1129 просмотров

Есть позиции на сайте которые без фотографий, нужно будет найти фото убрать логотип и загрузить на сайт

позиций около 300

так же дам ссылки на магазины где можно взять фото

4 года назад
PANrace
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вероника
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ника
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олеся
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марк
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Ольга
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алена
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Макс
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Марьяна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Шадие
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мария
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Юрий
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Катерина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Руслан
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 отзывов
4 года назад
Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Гетман
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад