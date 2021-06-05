Нужен человек, который поможет составить визуал для инстаграма

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок696 просмотров

Нужен красивый и минималистичный визуал из имеющихся фотографий. Скидывайте свои примеры работ по оформлению ленты инстаграма.

4 года назад
schumilina
Елизавета 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ася
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Макс
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Анна
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Влад
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Марина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Балнур
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Александра
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Валерия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад