Векторизировать картинку и цвет надписи заменить на белый

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка319 просмотров

Необходимо векторизировать растровое png изображение в svg и заменить цвет надписи на белый (#ffffff). Изображение прикреплено.

4 года назад
kllpff
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

boegur
Андрей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$1
1 день
Андрей быстро и качественно выполнил работу, рекомендую!
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Заявки фрилансеров

boegur
Андрей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад