Добавить на три фото доп.элементы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок1261 просмотр

Три фотографии квартиры, нужно добавить изделие и удалить мета-данные. Обязательно пример подобной работы. Только постоплата после модерации в конечном сервисе!

4 года назад
avokarp
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Всё великолепно!
Начиналось всё очень хорошо,правильно поставленное ТЗ,общение отличное,всегда был на связи. Работа понравилась,все как он хотел.... В итоге пообещал оплатить заказ через час и пропал....зашел через полторы недели,оставил отзыв не ответив на мои сообщения.

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ZyZik
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