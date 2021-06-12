Добавить на три фото доп.элементы

Начиналось всё очень хорошо,правильно поставленное ТЗ,общение отличное,всегда был на связи. Работа понравилась,все как он хотел.... В итоге пообещал оплатить заказ через час и пропал....зашел через полторы недели,оставил отзыв не ответив на мои сообщения.