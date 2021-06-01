Обработать 6 фото для маркетплейсов

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Закрыт8 заявок423 просмотра

Нужно убрать фон и добавить надписи на изображение. В отклике оставляйте сроки и стоимость.

4 года назад
yuliakorobova
Юлия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Артур
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Феликс
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Максим
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Иван
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
27 отзывов
4 года назад