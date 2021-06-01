Нужно вырезать и вставить фото лиц как на этом фото
Обработать 6 фото для маркетплейсов
Нужно убрать фон и добавить надписи на изображение. В отклике оставляйте сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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