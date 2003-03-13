Доработка модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка439 просмотров

Здраствуйте, нужно переделать модуль для выгрузки заказов в таблицу NeoSeo Менеджер заказов, сайт на опен карте 3,0, нужно переделать что бы было как на втором фото, фото прикреплены

4 года назад
alexandrpchelka
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад