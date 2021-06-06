Обработка фотографий

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Закрыт70 заявок1708 просмотров

необходима обработка массовая фотографий с мероприятий от 50 до 500 шт. ретушь цвета, света, кадрирования, может добавление резкости

4 года назад
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