Стен газета на тему : Нет тебя Прекрасней Родина Моя!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка260 просмотров

Нужно сделать на формате : Ватман А1.

Картинок там по навтыкать (например. фото памятника Родина Мать и т д) . Красивое оформление.

4 года назад
MCHS
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
4 года назад