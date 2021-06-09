Есть позиции на сайте которые без фотографий, нужно будет найти фото убрать логотип и загрузить на сайт позиций около 300 так же дам ссылки на магазины где можно взять фото
Убрать человека с фото и заменить другим
Здравствуйте, нужно убрать человека с фото и на его место добавить другого. Не заменить лицо, а полностью с одеждой
Выбранный исполнитель
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