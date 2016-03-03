Разработка логотипа для фотографа

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Завершен31 заявка254 просмотра

Нужно создать стильный логотип

9 лет назад
georgio
31 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kondratiuk_s
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Очень доволен результатом, рекомендую как профессионала!
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Заявки фрилансеров

kondratiuk_s
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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