Разработка фирменного стиля

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Закрыт22 заявки202 просмотра

Необходима разработка фирменного стиля предприятия по производству полимерной георешетки:

- логотип для документов и сайта

- визитная карточка

Сроки выполнения гибкие

Наличие портфолио, положительный опыт работы

Работа по договору, оплата по безналичному расчету

9 лет назад
BlackGrizzly
Павел 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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