Мы компания по разработке приложений и сайтов. Имя компании - Add Creative Inc. Нужен векторный логотип, желательно с минимальной палитрой, чем меньше цветов, тем лучше. Но не в ущерб. Можно заменять цвета оттенками. Нужен именно ...
Нарисовать логотип по моим задумкам
Всех приветствую!
Суть задания - хочу чтобы нарисовали (перерисовали) логотип по примерно тому чего я набросал (файл будет в аттаче - да, убого, но пытаюсь так объяснить свои мысли - это проще чем заниматься телепатией). Может конечно если получится улучшить идею - будет здорово. Пришлось идти по пути поиска полуготовых вариантов и потом уже переделывать под свои нужды.
деятельность у нас юридическая и ассоциируется с простотой и надежностью - вот и смотрю чтобы было просто и надежно! :) название компании длинное - поэтому как я вижу - оптимальнее размещать в 3 строки.
делается для сайта - фон - белый будет.
и еще важно - чтобы файл psd был со слоями - чтобы потом легко я сам мог подправить цветовую гамму.
цветовая гамма будет в аттаче. :) так получается - основной цвет - бюрюзовый, потом можно использовать зеленый, белый. бежевый как запасной вариант. шрифт для надписи и цвет - на ваш вкус. (главное чтобы хорошо смотрелся на белом фоне и без вензелей - довольно строго чтобы было.)
Как то так.
P.S. добавлю то, что можно предлагать свои идеи, отличные от моей. Единственное повторюсь - цвета, которые я указал и белый фон. Так как некоторые участники присылают свои идеи, но пока нет "попадания", то может у других участников есть какие то мысли.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт9 лет назад
Необходима разработка фирменного стиля предприятия по производству полимерной георешетки: - логотип для документов и сайта - визитная карточка Сроки выполнения гибкие Наличие портфолио, положительный опыт работы Работа по договору, оплата ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать стильный логотипЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать несложный логотип для сайта недвижимостиЗавершен9 лет назад
Необходимо обновить логотип, убрать или сгладить градиенты, упростить слегка линии или иначе слегка подать, возможно шрифт доработать. Сделать его более современным.Завершен9 лет назад
- $15
Разработка фирменного логотипа праздничного агенства и дизайн визитки.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, требуется сделать логотипы один в один, находятся во вложении, нужно только заменить надписи EnergyWeb вместо WebStudios. вместо new york написать ЕкатеринбургЗавершен9 лет назад
- $40
Нужно разработать несложный логотип, плюс его вариант - аватарку для Telegram, есть ТЗ. Желательно сразу указать примеры своих работ с аватарками.Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт9 лет назад