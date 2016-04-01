Нарисовать логотип по моим задумкам

# 1 — $ 15

Всех приветствую!

Суть задания - хочу чтобы нарисовали (перерисовали) логотип по примерно тому чего я набросал (файл будет в аттаче - да, убого, но пытаюсь так объяснить свои мысли - это проще чем заниматься телепатией). Может конечно если получится улучшить идею - будет здорово. Пришлось идти по пути поиска полуготовых вариантов и потом уже переделывать под свои нужды.

деятельность у нас юридическая и ассоциируется с простотой и надежностью - вот и смотрю чтобы было просто и надежно! :) название компании длинное - поэтому как я вижу - оптимальнее размещать в 3 строки.

делается для сайта - фон - белый будет.

и еще важно - чтобы файл psd был со слоями - чтобы потом легко я сам мог подправить цветовую гамму.

цветовая гамма будет в аттаче. :) так получается - основной цвет - бюрюзовый, потом можно использовать зеленый, белый. бежевый как запасной вариант. шрифт для надписи и цвет - на ваш вкус. (главное чтобы хорошо смотрелся на белом фоне и без вензелей - довольно строго чтобы было.)

Как то так.

P.S. добавлю то, что можно предлагать свои идеи, отличные от моей. Единственное повторюсь - цвета, которые я указал и белый фон. Так как некоторые участники присылают свои идеи, но пока нет "попадания", то может у других участников есть какие то мысли.