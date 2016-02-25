Мы компания по разработке приложений и сайтов. Имя компании - Add Creative Inc. Нужен векторный логотип, желательно с минимальной палитрой, чем меньше цветов, тем лучше. Но не в ущерб. Можно заменять цвета оттенками. Нужен именно ...
Отрисовать логотип в векторе
Отрисовать логотип в векторе
Логотип и ТЗ в прилoжении
Размер должен быть 1860 Х 640
Цвета должны быть CMYK но это не точно. Если подберёте, то будет супер! Главное чтобы
цвета были точными.
Берите логотип, делайте и ставьте сюда, вместе с заявкой.
Сообщения не читаю.
PSD лучшего варианта покупаю за 10$
Оплата вебмани
Ставьте сразу заявку окончательной со ставкой в 10$ и сроком исполнения в 1 день.
Сразу поставлю отзыв
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