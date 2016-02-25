Отрисовать логотип в векторе

$10
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Завершен8 заявок204 просмотра

Отрисовать логотип в векторе

Логотип и ТЗ в прилoжении

Размер должен быть 1860 Х 640

Цвета должны быть CMYK но это не точно. Если подберёте, то будет супер! Главное чтобы 

цвета были точными.

Берите логотип, делайте и ставьте сюда, вместе с заявкой.

Сообщения не читаю.

PSD лучшего варианта покупаю за 10$

Оплата вебмани

Ставьте сразу заявку окончательной со ставкой в 10$ и сроком исполнения в 1 день.

Сразу поставлю отзыв

9 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа была сделана быстро и точно как было описано в ТЗ, спасибо!
Был рад сотрудничеству - четкое задание и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад