Логотип для высокотехнологичной компании

Требуется логотип для стартап-компании с названием ETAN, занимающейся исследованиями и разработками в области высоких технологий.

Технические требования:

- Векторный формат, предпочтительно Corel Draw 11;

- Один или два сплошных цвета без полутонов и градиентов. Можно добавить контур;

- Название компании очевидно из логотипа, т.е. название и логотип интегрированы в единое целое, как, например, олимпиада в Сочи 2014 или Кока-кола;

- Отсутствие слишком тонких линий (штриховки или близкого к этому);

- Очень желательно начертание без вырезов (букву А придётся стилизовать).

Психология логотипа:

- Абстрактность;

- Высокие технологии;

- Футуристичность;

- Простота;

- Интеллект.