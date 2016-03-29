Мы компания по разработке приложений и сайтов. Имя компании - Add Creative Inc. Нужен векторный логотип, желательно с минимальной палитрой, чем меньше цветов, тем лучше. Но не в ущерб. Можно заменять цвета оттенками. Нужен именно ...
Логотип для высокотехнологичной компании
Требуется логотип для стартап-компании с названием ETAN, занимающейся исследованиями и разработками в области высоких технологий.
Технические требования:
- Векторный формат, предпочтительно Corel Draw 11;
- Один или два сплошных цвета без полутонов и градиентов. Можно добавить контур;
- Название компании очевидно из логотипа, т.е. название и логотип интегрированы в единое целое, как, например, олимпиада в Сочи 2014 или Кока-кола;
- Отсутствие слишком тонких линий (штриховки или близкого к этому);
- Очень желательно начертание без вырезов (букву А придётся стилизовать).
Психология логотипа:
- Абстрактность;
- Высокие технологии;
- Футуристичность;
- Простота;
- Интеллект.
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