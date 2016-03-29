Логотип для высокотехнологичной компании

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Завершен29 заявок241 просмотр

Требуется логотип для стартап-компании с названием ETAN, занимающейся исследованиями и разработками в области высоких технологий.

Технические требования:

- Векторный формат, предпочтительно Corel Draw 11;

- Один или два сплошных цвета без полутонов и градиентов. Можно добавить контур;

- Название компании очевидно из логотипа, т.е. название и логотип интегрированы в единое целое, как, например, олимпиада в Сочи 2014 или Кока-кола;

- Отсутствие слишком тонких линий (штриховки или близкого к этому);

- Очень желательно начертание без вырезов (букву А придётся стилизовать).

Психология логотипа:

- Абстрактность;

- Высокие технологии;

- Футуристичность;

- Простота;

- Интеллект.

9 лет назад
C0DEFACE
Сергей 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$40
4 дня
Профессиональная работа, отличная коммуникация. Хотя в какой-то момент возникло недопонимание (по всей видимости, виноват я, надо было несколько чётче формулировать ТЗ), Виктор быстро исправил ситуацию и в итоге предоставил даже больше эскизов, чем обговаривалось изначально, причём уложился в оговоренный срок. Большое спасибо за работу!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Сергеем!
Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$40
7 дней
Руслан ответственно подошёл к делу, внимательно отнёсся к пожеланиям заказчика, всю работу выполнил точно в срок. Он предложил оригинальные и креативные идеи, и мы ни на секунду не пожалели о сотрудничестве. Рекомендую Руслана! Спасибо за работу и желаем творческих успехов!
С большим удовольствием оставляю отзыв. В первую очередь хотелось бы отметить постановку задачи. Техническое задание было составлено настолько четко, грамотно и содержательно, что не возникло никаких дополнительных вопросов. Все пожелания были предельно понятными. Было предоставлено достаточно времени для поиска идей, никакой спешки. Рекомендую Сергея всем, кто читает сейчас мой отзыв, как надежного и ответственного заказчика.
tasb
49 лет
10 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$40
3 дня
Работа Тараса превзошла все наши ожидания! Из работ нескольких дизайнеров именно работы Тараса оказались самыми сильными. Он невероятно точно уловил и передал впечатление, которое должен производить логотип и при этом соблюл все требования очень непростого задания. С ним было легко общаться, он терпеливо выслушивал наши пожелания и делал всё точно и в срок. Мы были рады сотрудничеству с таким талантливым дизайнером и теперь точно знаем, к кому обращаться с будущими заказами. Спасибо за отличную работу!
Спасибо Сергею за теплые слова. На самом деле лаконичность и конкретность задачи сыграли решающую роль в выборе визуального решения. Очень вежливый заказчик. Приятно удивила премия. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
#1
Логотипы и Знаки
Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
tasb
49 лет
10 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад