Сделать 3 шаблонных логотипа футбольных

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки168 просмотров

Сделать 3 шаблонных логотипа футбольных просто название поменять взять фришные в инете бюджет 150 рублей и отзыв!

https://www.google.md/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&biw=1680&bih=881&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiIu7jYsJLLAhVHvRoKHfwMBogQ_AUIBigB

9 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров