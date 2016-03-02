Необходима разработка фирменного стиля предприятия по производству полимерной георешетки: - логотип для документов и сайта - визитная карточка Сроки выполнения гибкие Наличие портфолио, положительный опыт работы Работа по договору, оплата ...
Дизайн лого для диспечерский такси апки
Дизайн лого для такси апки
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