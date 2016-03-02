Дизайн лого для диспечерский такси апки

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Завершен25 заявок322 просмотра

Дизайн лого для такси апки

9 лет назад
makarivan2015
Иван 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$30
4 дня
Очень хороший человек и дизер. Буду дальше с ним работать. Салют.
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
#1
Логотипы и Знаки