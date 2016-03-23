Мы компания по разработке приложений и сайтов. Имя компании - Add Creative Inc. Нужен векторный логотип, желательно с минимальной палитрой, чем меньше цветов, тем лучше. Но не в ущерб. Можно заменять цвета оттенками. Нужен именно ...
Разработать логотип
Разработать Логотип. Логотип должен состоять из значка и текста, название вписано в форму. Тематический знак должен однозначно ассоциироваться с названием и четко указывать на сферу деятельности. (НАПРИМЕР КОРОВЫ И ЛИСТ). Необходимо использовать рубленые шрифты (не имеют засечек и одинаковы по ширине, такие как Arial, BerlinEmail, GeosansLight, Depuntozero, headthinker). Уместен мультяшный стиль, впринципе это может быть отрисованная корова (как собака у «Евросети»). Полное задание скину в приватном сообщении и скину ссылку на старый логотип.
Выбранный исполнитель
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