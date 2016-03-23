Разработать логотип

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Завершен22 заявки232 просмотра

Разработать Логотип. Логотип должен состоять из значка и текста, название вписано в форму. Тематический знак должен однозначно ассоциироваться с названием и четко указывать на сферу деятельности. (НАПРИМЕР КОРОВЫ И ЛИСТ). Необходимо использовать рубленые шрифты (не имеют засечек и одинаковы по ширине, такие как Arial, BerlinEmail, GeosansLight, Depuntozero, headthinker). Уместен мультяшный стиль, впринципе это может быть отрисованная корова (как собака у «Евросети»). Полное задание скину в приватном сообщении и скину ссылку на старый логотип. 

9 лет назад
webenergy-it
Илья 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

katusha_92
33 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Отличный специалист. Выполнение работы точно в срок, и по заданию!!!
Приятное сотрудничество. Своевременная оплата

Заявки фрилансеров

katusha_92
33 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад