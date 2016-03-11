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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
8 лет назад
Александр выполнил работу очень хорошо, профессионально. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Всё было о.к. Отличный заказчик .
$4
10 баллов
8 лет назад
Александр отлично выполнил работу, качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача поставлена ясно,оплата пришла еще до окончательного результата.Спасибо.
3D-графика
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#124
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $150от 4 дней
#764