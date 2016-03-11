Aleksipov

Александр Калиновски Aleksipov

 
42 годаБеларусь/Бобруйск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3d/2d графика. Разработка и продвижение сайтов.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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    Кабинка.
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Отзывы заказчиков
nixie83
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для Felitsa (бренд товаров для дома)
Александр выполнил работу очень хорошо, профессионально. Всем рекомендую!
Всё было о.к. Отличный заказчик .
Ответный отзыв
os
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать фон с 3d эффектом (3 штуки, 1280x720)
Александр отлично выполнил работу, качественно и в срок. Рекомендую.
Задача поставлена ясно,оплата пришла еще до окончательного результата.Спасибо.
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#124
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $150от 4 дней
#764