Нарисовать фон с 3d эффектом (3 штуки, 1280x720)

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Завершен11 заявок304 просмотра

Нужно сделать 3(три, пока только три) варианта фона, которые будут использоваться в формировании видео-кадра.

Пример такого фона приведён ниже (то что на заднем плане): у него есть некий 3d-эффект, соответственно тоже это надо. 

Тематика фона - абстрактная, нейтральная.

Формат: png,  1280x720.

ПО ОПЛАТЕ: могу только на рублёвые кошельки  !!! (ЯД, Киви, WMR)

9 лет назад
os
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Aleksipov
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$4
1 день
Александр отлично выполнил работу, качественно и в срок. Рекомендую.
Задача поставлена ясно,оплата пришла еще до окончательного результата.Спасибо.
TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
3 дня
всё сделано качественно и в срок. творческий подход.
Спасибо за интересный проект.Рекомендую

Заявки фрилансеров

Aleksipov
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад