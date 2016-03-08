Нужно отрисовать несколько контурных изображений для инструкции светильника: включение/выключение, примеры использования и т.д. Т.е. схематично сам девайс и манипуляции с ним. Что-то типа такого: https://s3.amazonaws.com/personalmicroderm.com/wp-content/uploads/2015/11/03104827/howto-06.jpg Необходимые фотки/рендеры ...
Нарисовать фон с 3d эффектом (3 штуки, 1280x720)
Нужно сделать 3(три, пока только три) варианта фона, которые будут использоваться в формировании видео-кадра.
Пример такого фона приведён ниже (то что на заднем плане): у него есть некий 3d-эффект, соответственно тоже это надо.
Тематика фона - абстрактная, нейтральная.
Формат: png, 1280x720.
ПО ОПЛАТЕ: могу только на рублёвые кошельки !!! (ЯД, Киви, WMR)
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