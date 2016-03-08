Нарисовать фон с 3d эффектом (3 штуки, 1280x720)

Нужно сделать 3(три, пока только три) варианта фона, которые будут использоваться в формировании видео-кадра.

Пример такого фона приведён ниже (то что на заднем плане): у него есть некий 3d-эффект, соответственно тоже это надо.

Тематика фона - абстрактная, нейтральная.

Формат: png, 1280x720.

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