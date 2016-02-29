Нужно немного отредактировать jpg файл, написать текст
Создать инфографику по презентации
Есть презентация, по которой необходимо сделать инфографику на А4 вертикально.
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Заявки фрилансеров
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