Создать инфографику по презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки169 просмотров

Есть презентация, по которой необходимо сделать инфографику на  А4 вертикально.

скачать презентацию:

https://cloud.mail.ru/public/7R7y/9UfT2Jeye

9 лет назад
interneo
Семен 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров