1) Фото 1 нужно сделать как фото 2 2) Груди нужно увеличить до 4 размера 3) Голову нужно сделать ровно!("Пример: фото 3") А не набок как на 1 фото 4) Желательно скидывать ...
Нарисовать 14 рисунков по готовым образцам.
Добрый день!
Для детской электронной книги нужно нарисовать 14 рисунков. Можно в черно-белом цвете. 4 картинки-образца высылаю.
Выбранный исполнитель
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