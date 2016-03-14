Нарисовать 14 рисунков по готовым образцам.

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Завершен19 заявок361 просмотр

Добрый день!

Для детской электронной книги нужно нарисовать 14 рисунков.  Можно в черно-белом цвете.  4 картинки-образца высылаю.

9 лет назад
KlimenkoUlia
Юлия 
62 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
9 лет назад
$105
4 дня
Выражаю огромную благодарность Татьяне! Работа сделана быстро, качественно. Рисунки получились просто замечательные. Еще раз огромное спасибо! С уважением, Юлия
Спасибо за отзыв, Юлия. Мне тоже было легко работать с вами. Спокойный заказчик, точная задача, своевременная оплата- что еще нужно для полного счастья?)

Заявки фрилансеров

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
9 лет назад